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Çöl tozu Türkiye'ye geri geldi! İzmir'de etkili oldu

Çöl tozu Türkiye'ye geri geldi! İzmir'de etkili oldu İzmir'de etkili olan çöl tozu, sabah saatlerinde görüş mesafesinde düşme ve hava kalitesinde azalmaya yol açtı.