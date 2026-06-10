Adana'da yürürken kafasına sineklik düştü

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Adana'da yolda yürüyen kadın, ölümle burun buruna geldi.

Korkunç olay, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde yaşandı.

Apartman dairesinin penceresinden bilinmeyen nedenle sökülen sineklik, rüzgarın etkisiyle yolda yürüyen ve henüz ismi öğrenilemeyen kadının başına düştü.

ARKADAŞI MÜDAHALE ETTİ

Yaralanıp yüzüstü yere düşen kadına, yanında yürüdüğü arkadaşı ile çevredeki bir kişi müdahale etti.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıyan olayla ilgili inceleme başlatıldı.