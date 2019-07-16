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Adanalı bıçaklı hırsız, bakkalın 350 lirasını gasbetti

Bıçakla girdiği bakkalın dükkan sahibini tehdit eden zanlı, tutuklandı.

İHA | 16.07.2019 - 09:28..
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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir bakkal işleten 41 yaşındaki Mustafa Muhammet'in dükkanına gelen eli bıçaklı şahıs, iş yeri sahibini bıçakla tehdit edip paraları istedi.

Adanalı bıçaklı hırsız, bakkalın 350 lirasını gasbetti

KASANIN YANINDAN UZAKLAŞTI

İşletme sahibi Muhammet, önce parayı vermek istemedi, ancak zanlı bıçağı boğazına doğrultunca bakkal kasanın yanından uzaklaşmak zorunda kaldı.

Bıçakla tehdit ettiği bakkalın 350 lirasını gasbetti VİDEO

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Bunun üzerine zanlı, önce bozuk paraları tişörtüne koyup daha sonra da kağıt paraları aldı. Gaspçı, bir taraftan da bakkala bıçak sallayıp ölümle tehdit etmeye devam etti.

Adanalı bıçaklı hırsız, bakkalın 350 lirasını gasbetti

350 LİRAYI ALIP KAÇTI

Şahıs, daha sonra 350 lira parayı alıp olay yerinden ayrıldı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ZANLI TUTUKLANDI

Bakkal ise yaşadığı olayı hemen polise bildirdi. Kamera kayıtlarını izleyen ekipler, zanlının 32 yaşında madde bağımlısı Fatih A. olduğunu tespit etti. Polis, zanlının Mestanzade Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit edip eve baskın düzenledi. Gözaltına alınan zanlı paraya ihtiyacı olduğu için gasp yaptığını itiraf ederken, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Adanalı bıçaklı hırsız, bakkalın 350 lirasını gasbetti

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