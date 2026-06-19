Adanalı Hayriye Teyze, reddedilen oğlağı sahiplendi

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan Hayriye Özcan’ın keçisi, mart ayında dünyaya getirdiği 3 yavrudan birini kabul etmedi.

Reddedilen yavrunun bakımını üstlenen Özcan, bir süre sonra oğlağın görme engelli olduğunu fark etti. Bu durumun ardından yavru, tamamen insan bakımına muhtaç hale geldi.

HAYRİYE TEYZE'NİN BAKIMIYLA YAŞAMA TUTUNDU

Durumu fark eden Hayriye Özcan, görme engelli oğlağı yanına alarak bakımını üstlendi. Biberonla süt vererek beslediği yavruyu adeta kendi çocuğu gibi büyüten Özcan, onun yaşamını sürdürebilmesi için yoğun çaba harcadı.

Zamanla ev ortamına uyum sağlayan oğlak, günün büyük bölümünü Hayriye Özcan’ın yanında geçirmeye başladı.

SADECE SESİNE TEPKİ VERİYOR

Görme engeline rağmen gelişen diğer duyularıyla çevresini algılayan oğlak, yalnızca Hayriye Özcan’ın sesini tanıyor. Onun çağrısıyla birlikte bulunduğu yerden hareket eden yavru, doğrudan sahibine yöneliyor.

Aç kaldığında daha hızlı hareket ettiği gözlenen oğlak, yalnızca kendisine bakan Hayriye Özcan’ın yanında huzur buluyor.

BEBEK GİBİ BÜYÜTTÜ

Oğlağın bakım sürecini anlatan Hayriye Özcan, yavrunun annesi tarafından kabul edilmemesiyle başlayan sürecin kendisi için duygusal bir sorumluluğa dönüştüğünü belirtti. İlk günlerden itibaren biberonla beslediği yavrunun zamanla güçlendiğini ifade eden Özcan, onu adeta bir bebek gibi büyüttüğünü söyledi.

DUYULARIYLA HAYATA TUTUNUYOR

Görme engeline rağmen yaşamını sürdürebilen oğlak, çevresini koku, ses ve dokunma hissiyle algılıyor. Tümsekleri ve zemindeki değişimleri hissedebilen yavru, bulunduğu ortamda yönünü bu şekilde buluyor.

ŞEFKATİN GÜCÜYLE YAŞAM BULDU

Hayriye Özcan’ın ilgisi ve sabrı sayesinde hayata tutunan oğlak, insan ve hayvan arasındaki bağın en duygusal örneklerinden birini oluşturdu. Yavru, yalnızca bir bakım hikâyesi değil, aynı zamanda şefkatin yaşam kurtarıcı gücünü de gözler önüne serdi.