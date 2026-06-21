Trump: Kadınları hariç Ukrayna'nın hayranı değilim

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya ilişkin yaptığı açıklamalarla bir kez daha diplomasi dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Göreve dönüşünden bu yana Kiev yönetimine yönelik eleştirel tutumunu sürdüren Trump, düzenlediği basın toplantısında Ukrayna hakkında yaptığı değerlendirmede alışılmış diplomatik söylemlerin dışına çıkarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Rusya-Ukrayna savaşı, ABD'nin Kiev'e sağladığı destek ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile ilişkileri konusunda sık sık açıklamalarda bulunan Trump, bu kez ülkeye yönelik bakışını farklı bir örnek üzerinden dile getirdi.

"UKRAYNA'NIN HAYRANI DEĞİLİM, KADINLARI HARİÇ"

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, Ukrayna'ya ilişkin görüşlerini aktarırken, ülkeye yönelik mesafeli yaklaşımını yineledi.

Trump, açıklamasında, "Ukrayna'nın büyük bir hayranı değilim. Kadınları hariç. Onlar Miss Universe'ü kazanmaya devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın sözleri kısa sürede sosyal medyada ve uluslararası basında geniş yer bulurken, açıklamanın diplomatik çevrelerde de dikkatle takip edildiği belirtildi.

TRUMP'IN UKRAYNA POLİTİKASINDA ELEŞTİREL ÇİZGİ

Donald Trump, uzun süredir Ukrayna konusunda Washington'daki geleneksel siyasi yaklaşımın dışında bir tutum sergiliyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından ABD tarafından Kiev'e sağlanan milyarlarca dolarlık askeri ve mali desteği sık sık sorgulayan Trump, bu yardımların Amerikan vergi mükelleflerine yük oluşturduğunu savunuyor.

Seçim kampanyası döneminden itibaren Ukrayna dosyasını dış politika gündeminin önemli başlıklarından biri haline getiren Trump, Zelensky yönetiminin Batılı ülkelerden aldığı desteği de zaman zaman sert ifadelerle eleştirdi.

ABD Başkanı, daha önce yaptığı açıklamalarda Zelensky'yi "tarihin en büyük pazarlamacılarından biri" olarak nitelendirmiş ve Ukrayna'nın Batı'dan aldığı yardımları bu çerçevede değerlendirmişti.

ZELENSKY İLE İLİŞKİLERDE GERİLİM

Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky arasındaki ilişkiler son yıllarda sık sık inişli çıkışlı bir seyir izledi.

Özellikle Zelensky'nin 28 Şubat 2025 tarihinde Beyaz Saray'a gerçekleştirdiği ziyaret, iki lider arasındaki görüş ayrılıklarının kamuoyu önünde görünür hale geldiği önemli dönüm noktalarından biri olmuştu.

Basına açık gerçekleştirilen toplantıda taraflar arasında zaman zaman gergin anlar yaşanırken, planlanan ortak basın toplantısı daha sonra iptal edilmişti.

Görüşmenin ardından Zelensky'nin Beyaz Saray'dan ayrıldığı, Trump'ın ise "Barışa hazır olduğunda geri dön" mesajı verdiği kamuoyuna yansımıştı.

Söz konusu ziyaret, Washington-Kiev hattındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirmişti.

MISS UNIVERSE BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Trump'ın açıklamalarında dikkat çeken bir diğer unsur ise Miss Universe yarışmasına yaptığı gönderme oldu.

İş insanı kimliğiyle tanınan Trump, siyasete girmeden önce uzun yıllar güzellik yarışmaları organizasyonlarının sahibi olarak da kamuoyunun gündeminde yer aldı.

1996 yılında Miss Universe Organizasyonu'nun hisselerini satın alan Trump, sonraki yıllarda şirket üzerindeki kontrolünü artırarak Miss Universe, Miss USA ve Miss Teen USA yarışmalarının tek sahibi haline geldi.

Yaklaşık yirmi yıl boyunca organizasyonu yöneten Trump, Eylül 2015'te yarışmaların tüm haklarını uluslararası eğlence şirketi WME/IMG'ye devretti.

Bu nedenle Trump'ın Ukrayna hakkındaki değerlendirmesinde Miss Universe örneğini kullanması, açıklamalarının dünya basınında daha fazla dikkat çekmesine neden oldu.

ULUSLARARASI KAMUOYUNDA YANKI UYANDIRDI

Trump'ın Ukrayna'yı siyasi, askeri veya ekonomik gelişmeler yerine güzellik yarışmaları üzerinden değerlendirmesi, uluslararası kamuoyunda farklı yorumlara yol açtı.

Destekçileri açıklamayı Trump'ın kendine özgü üslubunun bir yansıması olarak değerlendirirken, eleştirmenler ise söz konusu ifadelerin devam eden savaş ve insani kriz ortamında diplomatik hassasiyetlerden uzak olduğu görüşünü dile getirdi.