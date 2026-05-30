Adıyaman'da 5 katlı binadan düşen adam hayatını kaybetti
Mara Mahallesi'nde 5 katlı binanın 3'üncü katındaki balkondan düşen Mehmet Murat Göksu, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da dün öğle saatlerinde Mara Mahallesi'nde, 5 katlı binanın 3'üncü katında yaşayan Mehmet Murat Göksu, evinin balkonundan zemine düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Göksu, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Acil serviste tedavi altına alınan Göksu, yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)