Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
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Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.
Bıçaklı kavgada M.Y. isimli kişi bıçak darbesi sonucu yaralandı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)