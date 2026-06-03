Adıyaman'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

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Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma büyüyerek kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bıçaklı kavgada M.Y. isimli kişi bıçak darbesi sonucu yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.