Kahramanmaraş'ta damadını bıçaklayarak öldüren kayınpeder kaçtı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde İ.O. (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E., damadı İ.O.'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan İ.O., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Y.E.'nin yakalanması için çalışma başlattı.