ABD'den vatandaşlarına Orta Doğu'ya seyahat uyarısı

ABD-İsrail ve İran arasındaki gerginlik, bölgesel güvenlik endişelerini artırdı.

Orta Doğu'da bulunan ve buraya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına yönelik ABD'den uyarı geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında bölgedeki yüksek gerilimler nedeniyle güvenlik ortamının karmaşık olmaya devam ettiği ve hızla değişebildiği gerekçesiyle Orta Doğu'daki ABD vatandaşlarına dikkatli olmaları uyarısında bulunuldu.

"EN YAKIN SIĞINAĞIN YERİNİ ÖĞRENİN"

Bu kapsamda Bahreyn, İsrail, Batı Şeria, Ürdün, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri için, "Seyahati yeniden değerlendirin" anlamına gelen Seviye 3'ün korunduğu belirtilirken İran, Irak, Lübnan, Suriye, Gazze ve Yemen için ise "Seyahat etmeyin" uyarısını ifade eden Seviye 4'ün geçerliliğini sürdürdüğü kaydedildi.

Bölgedeki olası çatışma ihtimaline karşı ABD vatandaşlarının acil durumlarda kullanabilecekleri en yakın sığınakların yerini önceden öğrenmeleri gerektiği ifade edilen açıklamada ABD'lilere kalabalık gruplar halinde dolaşmama, dikkat çekmeme, güvenlik riski bulunan bölgelerden uzak durma ve güncel güvenlik bildirimlerini takip etme çağrısı yapıldı.

Donald Trump: İran'a karşı sahada ya da masada kazanacağız