Adıyaman'da bulduğu 6,5 milyonluk altın dolu çantayı polise teslim etti

Adıyaman'ın Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde yaşayan 65 yaşındaki kadın, evden çıktığı sırada apartmanın giriş kapısı önünde, içerisinde çok sayıda altın ve ziynet eşyası olan bir çanta fark etti.

Kadın, çantayı alarak kapı girişinde bir süre birinin gelmesini bekledi.

POLİSE BİLDİRDİ

Ancak kimse gelmeyince kadın, polisi arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çantayı kadından teslim aldı.

21 ADET BİLEZİK, 10 ADET TAM ALTIN

Tutanak karşılığında teslim alınan ve içerisinde 10 adet tam altın, 4 adet yarım altın, 53 adet çeyrek altın, 21 adet bilezik, 1 adet zincir kolye, 1 adet tuğralı kolye, 1 adet nişan bilekliği, 4 çift küpe ve 1 adet kol saati bulunduğu tespit edilen çanta polis merkezine götürüldü.

ALTINLARIN SAHİBİNİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yaklaşık 6,5 milyon TL değerindeki altınların sahibinin bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

ÇANTA SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Yapılan çalışmalar neticesinde çantanın sahibi bulundu. Polis ekipleri, çantayı ismi gizli tutulan vatandaşa teslim etti.