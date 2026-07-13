Adıyaman'da DEAŞ operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

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Toplumun huzur ve güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine yönelik çalışmalar kararlılıkla devam ediyor.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekibi harekete geçti.

TAKİBE ALINDILAR

Terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında ekipler, geçmiş dönemde DEAŞ terör örgütü bünyesinde silahlı faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Adıyaman Adliyesi’ne sevk edilen 5 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.