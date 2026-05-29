Adıyaman'da gölete giren iki çocuk boğularak can verdi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Örenli Köyü mezarlığı yakınlarında, Suriye uyruklu 12 yaşındaki Abdullah Elsaç ile 14 yaşındaki Talal El Sincar yüzmek amacıyla gölete girdi.

Bir süre sonra çocuklardan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin gölette gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda iki çocuğun da cansız bedenine ulaşıldı.

Sudan çıkarılan cenazeler, otopsi işlemleri için Gölbaşı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.