Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerin’in seslendirdiği “Türkler Geliyor” şarkısına eşlik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti tarafından organize edilen “İstanbul’un Fethi’nden, Gönüllerin Fethine” programında sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in söylediği "Türkler Geliyor" şarkısına eşlik ederek tempo tuttu.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, "İstanbul'un Fethi'nden, Gönüllerin Fethine" bayramlaşma ve kutlama programı gerçekleştirildi.
Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
Program kapsamında, Kazakistanlı müzik grubu Alatau ve Azerbaycanlı ses sanatçısı Azerin sahne aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce sahne alan Azerin, "Türkler Geliyor" ve "Çırpınırdı Karadeniz" şarkılarını seslendirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HEM EŞLİK ETTİ HEM TEMPO TUTTU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, program kapsamında sahne alan Azerbaycanlı sanatçı Azerin'in seslendirdiği "Türkler Geliyor" şarkısına eşlik etti.
Erdoğan, şarkının coşkulu nakaratında tempo tutarak esere eşlik ettiği anlar kameralara yansıdı.
Konserin ardından sahneden inen Azerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile selamlaşarak bayramını kutladı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi