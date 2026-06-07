Adıyaman'da hafif ticari araç takla attı: 1 ölü 1 yaralı

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Adıyaman’ın Besni ilçesi sınırlarında, Sugözü Köyü mevkisinde Orhan Z. yönetimindeki hafif ticari araç, Besni’den Gaziantep istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

ARAÇ TAKLA ATARAK YOLDAN ÇIKTI

Kontrolden çıkan 27 BEL 938 plakalı hafif ticari araç, savrularak takla attı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

YARALI 2 KİŞİDEN BİRİ KURTARILAMADI

Kazada sürücü Orhan Z. ile araçta bulunan Yakup Berk (35) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Besni Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Yakup Berk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası bölgede inceleme yapan ekipler, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin soruşturma başlattı.