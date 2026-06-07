Nevruz için resmi tatil hazırlığı: TBMM'ye sunulacak

Türkiye'de resmi tatiller, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile düzenleniyor.

Mevcut durumda yılbaşı, ulusal bayramlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar dahil edildiğinde, yıllık toplam resmi tatil süresi yaklaşık 15,5 gün olarak hesaplanıyor.

Bu resmi tatillerin kimi zaman hafta sonu bağlantılarıyla süreleri bazı yıllarda 9 güne kadar uzayabiliyor, böylece senelik resmi tatil süresi de uzuyor.

NEVRUZ RESMİ TATİL Mİ OLACAK?

Şimdi ise bu tatillere bir yenisinin eklenmesi daha bekleniyor.

AK Parti'nin çalışmaları sonucunda hazırlanan kanun teklifi, 21 Mart Nevruz Gününün 'Nevruz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edilmesini öngörüyor.

Teklifin Ekim ayında TBMM'ye sunulması planlanıyor.

KABUL EDİLİRSE TATİL 16,5 GÜNE ÇIKACAK

Kabul edilmesi halinde mevcut 15,5 günlük resmi tatil süresi 16,5 güne yükselecek ve ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde başlayacak.

Teklif yasalaşırsa 2429 sayılı Kanun'da gerekli değişiklikler yapılarak 21 Mart, genel tatil günleri arasına eklenecek.

NEVRUZ NEDİR?

Nevruz, Orta Asya Türk kökenli halklar ve İran kökenli topluluklar tarafından baharın gelişi, yenilenme ve eşitlik temalarıyla kutlanan kadim bir bayramdır.

Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş katılımlı kutlamalarla anılan bu gün, birçok ülkede resmi tatil statüsündedir.

MEVCUT RESMİ TATİLLER:

1 Ocak - Yılbaşı (1 gün)

23 Nisan - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (1 gün)

1 Mayıs - Emek ve Dayanışma Günü (1 gün)

19 Mayıs - Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (1 gün)

15 Temmuz - Demokrasi ve Milli Birlik Günü (1 gün)

30 Ağustos - Zafer Bayramı (1 gün)

29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı (1,5 gün)

Ramazan Bayramı - Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 3,5 gün

Kurban Bayramı - Arefe günü saat 13.00’ten itibaren 4,5 gün

Toplam: Yaklaşık 15,5 gün.