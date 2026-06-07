Diyarbakır'da 5 yaşındaki Menesa, evlerinin havuzunda ölü bulundu
Bağlar ilçesinde ailesi tarafından dün kayıp ihbarı yapılan 5 yaşındaki Menesa Özel, evlerinin bahçesindeki havuzda ölü bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi’nde oturan Özel ailesi, dün akşam saatlerinde çocukları Menesa’nın evde olmadığını fark edince kendi imkanlarıyla arama yaptı.
Aile bir sonuç alamayınca Bağlar Jandarma Karakolu’na kayıp başvurusunda bulundu.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAVUZ BOŞALTILDI
Yapılan aramada evin bahçesindeki havuzun suyu da boşaltıldı.
Menesa Özel, havuzda hareketsiz halde bulundu.
Yapılan kontrolde Özel’in hayatını kaybettiği belirlendi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Özel’in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Otopsi işlemlerinin ardından Menesa Özel’in cenazesi, mahalle mezarlığında gözyaşlarıyla defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)