Adıyaman'da silahlı saldırı: 1 ölü
Adıyaman'da pusuya düşürülerek taranan araçta ağır yaralanan şahıs, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Adıyaman merkeze bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında kimliği belirsiz bir grup şahıs, içerisinde 3 kişinin içerisinde bulunduğu park halinde duran araca silahlı saldırı düzenledi.
Aracın ön ve arka kısımlarından açılan ateş sonucunda aracın arka koltuğunda oturduğu belirtilen 27 yaşındaki Hasan Akbulut sırtından vuruldu.
Ağır yaralanan şahıs, silahlarla taranan araç ile sağlık ekiplerine kadar getirildi.
HASTANEDE CAN VERDİ
Ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim edilen Akbulut, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Hasan Akbulut, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Akbulut'un cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma ekiplerince saldırıyı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.