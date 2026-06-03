Brezilya lideri Lula da Silva, siyasi rakibini vatan hainliğiyle suçladı

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, başkent Brazilya'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Planalto'da yaptığı konuşmada, siyasi rakibi eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro'nun, Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede Brezilya'ya yönelik gümrük tarifeleri uygulanmasını talep ettiğini iddia etti.

"HEM KORKAK HEM DE VATAN HAİNİ"

Bolsonaro'nun Beyaz Saray görüşmesini değerlendiren Lula da Silva, şunları söyledi:

“"Sen geçen hafta Washington'a gittin, Trump ve Rubio ile görüştün. Senin ziyaretinden birkaç gün sonra ABD, Brezilya'ya yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Sen ekim ayındaki seçimler öncesinde beni zor durumda bırakmak ve Brezilya ekonomisine zarar vermek amacıyla kendi ülkene karşı yaptırım ve vergi talep ettin. İşte bu yüzden ona hem korkak hem de yabancı bir gücü ülkenin iç işlerine müdahale etmeye çağırdığı için vatan haini."”

ABD Başkanı Trump ile 7 Mayıs'ta Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmede Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun katılmadığını hatırlatan Lula da Silva, "Trump ile yaptığım görüşmede, birkaç Latin Amerika ülkesinin can düşmanı olan ve Brezilya'dan hoşlanmayan şu Marco Rubio yoktu." diye konuştu.

"AMERİKALILAR LULA'YA GÜVENMİYOR"

Brezilya basınında çıkan habere göre, Flavio Bolsonaro, Trump ile 27 Mayıs'ta yaptığı görüşmede Brezilyalı şirketleri savunduğunu belirterek, "Tam tersine, Trump ve Rubio'ya Brezilyalı şirketlere vergi uygulamamaları yönünde ricada bulundum. Sorun bende değil, Amerikalılar Lula'ya güvenmiyor." ifadesini kullandı.

BREZİLYA'DAN ABD'YE GÜMRÜK VERGİSİ UYARISI

Bu arada, Brezilya devlet başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, ABD'nin Brezilya'ya yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi kararını uygulamaya koyması halinde, karşılıklılık ilkesine göre benzer adımlar atılacağı bildirildi.

Açıklamada, "Brezilya, uluslararası ticaret kurallarına aykırı ve ülkeye haksızlık oluşturan uygulamalara karşı, Kongre tarafından kabul edilen Mütekabiliyet Yasası kapsamındaki adımları atma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR), Brezilya'yı sosyal medya platformları, fikri mülkiyet hakları ve ormansızlaşma gibi konularda haksız ticari uygulamalar yürütmekle suçlamış, ülkeye yönelik yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulayabileceği uyarısında bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, oğul Bolsonaro ile yaptığı görüşmenin fotoğrafını paylaşmış, kendisi için "Ülkesi Brezilya'yı çok seven, akıllı bir genç." ifadesini kullanmıştı.

Brezilya'da 4 Ekim'de yapılacak devlet başkanlığı seçiminde, Lula da Silva'nın en güçlü rakibinin Flavio Bolsonaro olması bekleniyor.