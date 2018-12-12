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Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

Yazar Metin Hara ile dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima birlikteliklerinde kriz yaşandığı iddia edildi.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 09:30..
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İlişkileriyle dünya gündeminde olan Adriana Lima ile Metin Hara'nın birlikteliklerinde kriz yaşadıkları öne sürüldü.

ÖNCE TAKİPTEN ÇIKARDI

Lima'nın, Instagram hesabından Hara'yı takip etmeyi bırakması ve ardından yayınladığı mesaj, ikilinin beraberliklerini noktaladıkları yönünde yorumlandı. Hara ise takibe devam ederken, Lima sayfasında birlikte çekilen kareleri ise henüz kaldırmadı.

Adriana Lima ve Metin Hara Çifti

SONRA "PROJE METİN" DEDİ

37 yaşındaki Lima, gelişmelerin ardından sosyal medyadan bir de mesaj yayınladı. Lima mesajında şu ifadeleri dile getirdi: “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Onu düzeltmek, değiştirmek, yetiştirmek ya da büyütmek sizin göreviniz değil. Siz bir yol arkadaşı arıyorsunuz; bir proje değil!”‬

Adriana Lima Metin Hara'yı takipten çıkardı

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