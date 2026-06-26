AFAD: Venezuela’ya arama kurtarma ve yardım ekipleri yola çıkıyor

Venezuela'nın kuzeybatı ve orta kesimlerini vuran iki büyük deprem ülkeyi sarstı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) verilerine göre ilk olarak 7.2 büyüklüğünde bir öncü deprem, 39 saniye sonra 7.5 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Her iki depremin merkez üssü de Yaracuy bölgesindeydi ve sığ derinlikte gerçekleşti.

PEŞ PEŞE DEPREMLER BÜYÜK YIKIMA YOL AÇTI

Bu 'çift deprem', Venezuela tarihinde son yüzyılda görülen en güçlü sarsıntılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Depremler, başkent Karakas başta olmak üzere La Guaira, Carabobo, Miranda ve çevresinde geniş çaplı yıkıma yol açtı.

YARDIM HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, depremlerin ardından AFAD koordinasyonunda; Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla temas kurularak yardım hazırlıklarına başlandı.

AFAD, SAĞLIK BAKANLIĞI, UMKE, TÜRK KIZILAYI’NDAN EKİPLER GÖNDERİLECEK

Genelkurmay Başkanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD arama kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracının Venezuela'ya gönderilmesi planlandı.

GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı'nın da bir A-400M tipi askeri uçakla İnsani Yardım Tugayı'ndan ekipmanlarıyla birlikte 22 kişilik bir ekibi bölgeye sevk edeceği bildirildi.

Her iki uçağın da bugün saat 11.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan hareket etmesinin planlandığı belirtilirken gelişmelerin, Dışişleri Bakanlığı ve Venezuela'daki Türkiye Büyükelçiliği ile koordinasyon içinde takip edildiği kaydedildi.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE VENEZUELA YARDIM GÖNDERMİŞTİ

Venezuela, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Türkiye’ye ilk yardım gönderen ülkelerden biri olmuştu.

Venezuela, Türkiye ve Suriye’ye 50 kişilik bir arama kurtarma ekibi göndermiş, deprem bölgesinde Türk ekipleriyle yoğun bir çalışma gerçekleştirmişti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Venezuela’ya gönderilen deprem yardımına ilişkin sosyal medya hesabında açıklamada bulundu.

Bakan Çiftçi paylaşımında, Türkiye’nin Venezuela’nın yaralarını sarmak için yola çıktığını belirtti.

"DEVLETİMİZİN TÜM KURUMLARIYLA DOST VE KARDEŞ OLAN VENEZUELA HALKININ YANINDAYIZ"

Mustafa Çiftçi açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Venezuela’da meydana gelen şiddetli depremlerin ardından, arama kurtarma ve insani yardım ekiplerimizi bölgeye uğurladık. Genelkurmay Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakanlığımızdan tahsis edilen iki adet A-400M askerî nakliye uçağımızla;

İstanbul, İzmir ve Denizli’den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi,

Sağlık Bakanlığı’ndan 5 kişilik UMKE ekibi,

Türk Kızılay’dan 2 kişilik insani yardım ekibi,

Millî Savunma Bakanlığımızın İnsani Yardım Tugayından 22 kişilik ekip,

2 arama köpeği ve 3 donanımlı arama kurtarma aracı Venezuela’ya hareket etti. Devletimizin tüm kurumlarıyla dost ve kardeş Venezuela halkının yanındayız. Rabbim ekiplerimizin yolunu açık, görevlerini muvaffak eylesin. Depremden etkilenen Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."