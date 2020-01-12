Afganistan hava sahası, İran yerine tercih ediliyor

ABD-İran arasında yaşanan kriz nedeniyle Afganistan hava sahasını kullanan uçakların sayısı yüzde 25 arttı.

Afganistan hava sahasını kullanan uçakların sayısının günde 250-300 arasında olduğunu ifade eden Afgan Sivil Havacılık İdaresi Başkanı Muhammed Kasım Vefayizadeh, basına yaptığı açıklamada, ABD-İran krizinin ardından bu sayının 400'ün üzerine çıktığını belirtti.

HER UÇAK BAŞI 700 DOLAR

Vefayizadeh, hava sahalarını kullanan her uçaktan 700 dolar ücret alındığını dile getirerek İran hava sahasını güvenli bulmayan tüm uçakların artık Afganistan hava sahasını kullandığını vurguladı.

Kasım Vefayizadeh, hava trafiğinin artmasının ekonomiye büyük katkı sağladığını söyledi.

Afgan hava sahasının İran hava sahasından daha yoğun olması, İran'a yönelik başka eleştirileri de meydana getirdi.

"AFGANİSTAN İRAN'DAN DAHA GÜVENLİ"

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, Ukrayna'ya ait yolcu uçağının seyir füzesi olarak algılanıp vurulmasından sonra İran hava sahasını birçok ülke kullanmaktan vazgeçti.

Yakın tarihe kadar adı terörle anılan Afganistan'da, hava sahasının trafiği İran'dan yoğun olması, Afganistan İran'dan daha güvenli yorumlarına sebep oldu.