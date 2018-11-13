Afyonkarahisar'da minibüs traktöre çarptı: 1 ölü 5 yaralı

1 Kaliforniya'daki yangında can kaybı artıyor ABD'nin Kaliforniya eyaletinde devam eden yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

2 Yunan Bakanı azarlayan Patrik'ten Erdoğan'lı tepki İstanbul Fener Rum Patriği Bartholomeos, Çipras'ın kararına tepki gösterirken "Beni Erdoğan ciddiye alıyor, Çipras kim" diyerek hesap sordu.

3 Canan Kaftancıoğlu İstanbul'da fazla iddialı Yerel seçimlerde İstanbul için anket yaptırdıklarını söyleyen Kaftancıoğlu, AK Parti'nin İstanbul'u Recep Tayyip Erdoğan aday olsa bile alamayacağını iddia etti.

4 Ordulu adam telefondaki filtreleri yeni keşfetti Ordu'da yağan kar yağışının yolları kapatmasını fırsat bilen bir adam, video çekti. Video çektiği sırada telefondaki filtreler ise adamı ve çevresindekileri güldürdü.

5 İsrail'in güneyinde korku ve panik hakim İsrail'in saldırılarının hedefindeki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle sınıra yakın bölgelerde bulunan Yahudi yerleşim birimlerinde yaşanan korku ve panik havası dikkat çekiyor.

6 Trump: Petrol fiyatları düşük olmalı ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'ne (OPEC) "yüksek petrol fiyatı" uyarısı yaptı.