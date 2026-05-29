Afyonkarahisar’da otomobil şarampole uçtu: 4 yaralı
Çay ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Konya-Afyonkarahisar D300 kara yolunda, Çay ilçesine bağlı Maltepe köyü kavşağı yakınlarında, Rasim Kuday yönetimindeki 35 BPC 023 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Şarampole savrulan araç, takla attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA
Kazada sürücü Rasim Kuday ile araçta bulunan Zehra Bengüsü Kuday, Abdurrahman Oğuz Kuday ve Osman Karadeniz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)