Afyonkarahisar'da polisten asayiş ve trafik denetimi

Polis ekipleri halkın güvenliği için denetimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Afyonkarahisar'da başarılı bir denetim daha yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, aranan şahısların yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla kapsamlı denetimler yapıldı.

YÜZLERCE ALAN KONTROL EDİLDİ

Ekipler tarafından cadde, sokak, meydan, park ve bahçeler, metruk binalar, okul çevreleri, iş yerleri, otogar, tren garı ve mesire alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde 3 alışveriş merkezi, 60 park ve bahçe, 48 metruk bina, 100 iş yeri, 90 okul çevresi, otogar ve tren garı kontrol edildi.

3 BİN 912 GBT SORGUSU YAPILDI

Uygulamalar çerçevesinde 3 bin 912 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapılırken, 1 asker kaçağı hakkında tutanak düzenlendi. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 şahıs ise gözaltına alındı.

1 MİLYON 212 BİN 134 TL İDARİ PARA CEZASI

Trafik denetimlerinde ise 1 bin 740 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 213 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 212 bin 134 TL idari para cezası uygulanırken, 16 araç trafikten men edildi.