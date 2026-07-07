Fransa’dan Türkiye'ye SAMP/T satışına yeşil ışık

NATO Zirvesi'nde karşılıklı anlaşmalar sürüyor...

Reuters haber ajansı, tutum değişikliğinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni arasında, Türkiye’de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde 25 Haziran’da yapılan zirvedeki görüşmelerin ardından gerçekleştiğini söyledi.

FRANSA'DAN YEŞİL IŞIK

Görüşmeler hakkında bir kaynak, “Daha önce açıkça isteksiz bir tutum vardı, şimdi ise bir açıklık söz konusu” dedi.

Kaynaklar, bazı çekinceler sürse de Paris’in daha önce ilerlemeyi engelleyen siyasi itirazlarının bir bölümünü geri plana ittiğini söyledi.

Bir diğer kaynak ise, Meloni ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da 3 Temmuz’daki telefon görüşmesinde konuyu ele aldığını iddia etti.

YUNAN LOBİSİ ETKİSİZ KALDI

ABD yönetiminin Türkiye ile askeri satışları sürdürme kararı sonrası, Yunan lobisinin Amerikan Kongresindeki etkinliği bir kez daha sorgulanır oldu.

Kathimerini’de yer alan habere göre, özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın savunma politikalarında Türkiye ile iş birliğini artırmaya yönelik adımları, Kongre’deki dengeleri belirgin şekilde sarsmış durumda.

Trump’ın bu süreçteki belirleyici ve yönlendirici tavrının öne çıktığını belirten Kathimerini, ABD Kongre’sinin Ankara karşıtı girişimlerde daha temkinli davrandığını ifade etti.

Hatta bir Kongre danışmanı Kathimerini’ye, “Yunanistan Grubu’nun sonuna tanık oluyor olabiliriz.” ifadelerini kullandı.

PROJE DURMA NOKTASINA GELMİŞTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, haziran ayında yaptığı açıklamada, Ankara’nın ABD yapımı Patriot ile SAMP/T dâhil çeşitli seçenekleri değerlendirdiğini ve teknoloji transferi ile ortak üretimi içeren iş birliklerine açık olduğunu belirtmişti.

Türkiye, Fransa ve İtalya, 2017-2018 döneminde ortak geliştirme ve üretim çalışmalarını da kapsayan olası bir uzun menzilli hava savunma programı için iş birliği başlatmıştı.

Ancak Paris ile Ankara arasındaki ilişkilerin Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz anlaşmazlıkları nedeniyle bozulması üzerine proje durma noktasına gelmişti.

Yetkililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Macron’un NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelerek ikili meseleleri görüşeceğini söyledi.