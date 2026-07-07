Beykoz Belediyesinde CHP sıraları boş bıraktı: AK Parti ve MHP maddeleri meclisten geçirdi

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Bugün sabah saatlerinde Beykoz Belediyesi Meclisi Temmuz ayı olağan toplantısı düzenlenerek gündemdeki tekliflerin değerlendirilmesi istendi.

Ancak toplantı daha başlayamadan yerel yönetim tarihine geçecek bir sorumsuzluk örneği yaşandı.

Sabah saatlerinde yapılması gereken oturuma CHP meclis üyelerinin katılmaması üzerine yeterli çoğunluk sağlanamadı.

OTURUM AKŞAM SAATLERİNE ERTELENDİ

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, yaşananlardan sonra oturumu aynı gün akşam saat 21.00'e erteledi.

Akşam gerçekleştirilen ikinci birleşimde de CHP'li meclis üyeleri, meclis salonundaki koltuklarını boş bıraktı.

AK PARTİ VE MHP GRUBU EKSİKSİZ KATILIM SAĞLADI

Ancak AK Parti ve MHP grubu, meclis salonunda eksiksiz hazır bulundu.

TÜM MADDELER KABUL EDİLDİ

Cumhur İttifakı ortaklığında açılan oturumda, Beykoz halkını ve ilçenin geleceğini ilgilendiren tüm kritik maddeler oy birliğiyle kabul edilerek meclisten geçti.

14 MADDELİK TEKLİF

CHP grubunun engelleme çabalarına rağmen mecliste oylanan ve oy birliğiyle kabul edilen 14 maddelik teklif şunlar:

Paşamandıra ve Fatih Mahallelerine yeni sokak isimleri verilmesi teklifi,

Gençlik ve Spor Hizmetleri ile İşletme ve iştirakler müdürlüklerinin 2026 yılı ek ücret tarifeleri teklifi,

Cumhuriyetköy Mahallesi'ndeki 13.583 mlik taşınmazın belediyeye şartlı bağışı ve Kanuni Sultan Süleyman Şehir Ormanı D Tipi Mesire Alanı'ndaki tesislerin 10 yıllığına kiralanması teklifi,

Karlıtepe Mesire Alanı içerisinde Macera Parkuru, Spor Tesisi Destek Binası ve Kır Lokantası'nın 10 yıllığına kiraya verilmesi hakkında teklif,

Beykoz Belediyesi ile Permatürk Vakfı arasındaki ortak hizmet protokolünün iptali hakkında teklif,

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan Şartlı Nakdi Yardım Talebinde bulunulması ve yine bakanlıktan bağış yoluyla belediyeye yeni araç temin edilmesi teklifi,

İSBAK A.Ş. sermaye artışına iştirak edilmesi hakkındaki teklif,

Cumhuriyetköy Mahallesi 180 ada 5 ve 11 parsellerde "konut, ticaret, sosyal tesis ve yeşil alan" kullanımına ilişkin bakanlık tarafından kamu yararı kararı alınması talebi oy birliğiyle karara bağlandı.

MECLİS TATİLE GİRDİ

Temmuz ayı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Beykoz Belediye Meclisi, yasal takvim gereği Ağustos ayında tatile girdi.

Meclis, yaz arasının ardından 7 Eylül Pazartesi günü saat 10.00'da yeniden toplanarak çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.