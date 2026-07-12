Afyonkarahisar'da trafik kazasında anne ve baba öldü, 8 aylık bebek ağır yaralandı

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Afyonkarahisar'da feci kaza...

Sinanpaşa ilçesine bağlı Balmahmut köyü yakınlarında, Uşak'ta aile ziyaretinden dönen ve Hasan Samur'un kullandığı otomobil, Balmahmut köyü yakınlarına geldiği esnada sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıktı.

Savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atıp, yaklaşık 50 metre sürüklenerek durabildi.

ANNE VE BABA HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, Hasan Samur ve eşi Zehra Samur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken çiftin 8 aylık bebekleri A.K.S.'nin ise yaralandığını belirledi.

BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yaralı bebek ambulansla hastaneye kaldırılırken durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazada hayatını kaybeden Hasan Samur'un Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı emrinde uzman çavuş olduğu, eşi Zehra Samur'un ise Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde görevli memur olduğu ve çiftin Uşak'ta aile ziyaretinden dönerek evlerine geldiği öğrenildi.

DETAYLI İNCELEME YAPILDI

Otomobilin adeta kağıt gibi ezilmesi ise kazanın şiddetini gözler önüne sererken, jandarma tarafından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazada hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.