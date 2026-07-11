Afyonkarahisar'daki fabrika yangını

Afyonkarahisar'da Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sucuk ve et işleme fabrikasında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı.

ALEVLER 5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede fabrikanın büyük bir bölümüne yayılan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonrası söndürüldü.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmasına sabaha kadar devam edeceği belirtildi.