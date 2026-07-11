SON DAKİKA! Çankaya Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda gözaltı
Çankaya Belediyesi'ne ait binalarda arama çalışması başlatıldığı ve çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.
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Ankara polisi Çankaya Belediyesi'ne yönelik sabahın erken saatlerinde operasyon başlattı.
Yapılan operasyonda belediyeye ait binalarda arama çalışması başlatılırken çok sayıda materyale el konuldu.
Çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı olduğu belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...