Batman'da beton mikseri şarampole devrilip alev aldı
Batman'da beton mikserinin bariyerlere çarpıp şarampole devrildikten sonra alev aldığı anlar ve ardından yaşananlar kameralara yansıdı. Kazada beton mikserinin sürücüsü yaralandı.
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Batman merkez Batı Raman Bulvarı'ndaki yol ayrımı yakınında A.I.'nın kontrolünü yitirdiği beton mikseri bariyerlere çarpıp şarampole devrildi.
Kazanın ardından beton mikserinde yangın çıktı, bir süre sonra araçta patlama oldu.
Bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI
Araçta sıkışan 50 yaşındaki sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kameralara da yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)