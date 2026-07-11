İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD mutabakat zaptını ihlal etti

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İran ve ABD arasında 14 Haziran'da yapılan mutabakatın Washington yönetimi tarafından ihlal edildiğini belirtti.

Arakçi, "İran, mutabakat zaptının 9. paragrafını ihlal eden sözde ABD Hazine Bakanı'nın aksine sözünü tuttu" ifadesini kullandı.

KARŞILIKLI UYUM ÇAĞRISI

Söz konusu ihlalin ABD'nin gerçekleştirdiği diğer ihlallerin ve hatalı adımların devamı olduğunu belirten Arakçi, mutabakatın ancak karşılıklı uyumla mümkün olacağını kaydetti.

ABD-İran savaşını sonlandırmak için iki ülke, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı'nı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.