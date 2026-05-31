Ağları çektiklerinde gözlerine inanamadılar: Denizden çıkanlarla servet kazandılar

Vietnam'ın Ha Tinh eyaletinden denize açılan bir balıkçı teknesi, Quang Tri eyaleti açıklarında gerçekleştirdiği av sırasında kelimenin tam anlamıyla hayatının şansını yakaladı.

Deniz biyologları tarafından nadiren görüldüğü belirtilen ve ışık vurulduğunda altın gibi parıldayan özel bir balık sürüsüne denk gelen balıkçılar, limana büyük bir servetle döndü.

1 tondan fazla "altın pomfret" avlayan balıkçı teknesi, sadece bir gecede 300 milyon VND'nin (Vietnam Dongu) üzerinde gelir elde ederek bölgede büyük bir heyecan yarattı.

Işığı gören altın gibi parıldıyor

Avın mimarı olan 1994 doğumlu kaptan Le Van Tinh, bu türün davranışlarına dair çarpıcı bilgiler verdi.

Altın balıkların normal şartlarda su altı kayalıklarında ve mercan resiflerinde saklandığını belirten Tinh, "Bu balıklar çok nadir ortaya çıkar ama geldiklerinde büyük sürüler halinde hareket ederler. Gece su yüzeyinin 1-2 metre yakınına çıkarlar. Teknenin ışıklarını yaktığımızda denizin altından altın külçeleri gibi parıldadıklarını gördük" dedi.

Deniz tabanının yapısını iyi bilen tecrübeli ekip, gelişmiş sonar sistemleri sayesinde sürünün yerini tam olarak tespit etti.

Ağların hızla denize bırakılmasının ardından, ağırlıkları 20 kilograma kadar ulaşan devasa altın balıklar tekneye çekildi.

Denizlerin dört değerlisinden biri

Denizcilik sektöründe altın pomfret; uskumru, orfoz ve sardalya ile birlikte "denizlerin dört değerli nişanesi" arasında kabul ediliyor. Eşkenar dörtgen şeklindeki gövdesi, parıldayan altın rengi yüzgeçleri ve az kılçıklı, lezzetli etiyle bilinen bu lüks deniz ürünü, gurme restoranların ilk tercihleri arasında yer alıyor.

Balıkçı teknesinin limana yanaşmasıyla birlikte, yüzlerce tüccar iskeleye akın etti. Henüz ağlardan yeni çıkarılan nadir balıklar, kalitesine göre kilogramı 300.000 ila 350.000 VND arasında değişen fiyatlarla tüccarlar tarafından anında satın alındı.