Ağrı Dağı'na tırmanırken kayboldu: Cansız bedeni 112 gün sonra bulundu

Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı'nda 22 Mart Pazar günü zirve tırmanışı yapan bir gruptan ayrılan Sevim Yılmaz'dan haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlk ihbarda, Ağrı Dağı'nın yaklaşık 4 bin 700 metre rakımında bulunan bir grup dağcının mahsur kaldığı ve hipotermi riski altında olduğu bildirildi.

Bunun üzerine AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve İl Özel İdaresi ekiplerinden oluşan 19 personel, 5 araç ve 2 iş makinesi bölgeye sevk edildi.

4 KİŞİ KURTARILDI

Ekiplerin ilk incelemesinde, rehber eşliğinde tırmanış gerçekleştiren 5 kişilik gruptaki 4 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Dağcılar güvenli bölgeye indirilirken, daha düşük rakımdaki kamp alanına dönmek üzere gruptan ayrılan Sevim Yılmaz'ın kampa ulaşmadığı tespit edildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ

Bunun üzerine 23 Mart sabahı arama çalışmaları Yılmaz'ın bulunmasına yönelik genişletildi.

AFAD ve JAK ekiplerinin koordinasyonunda yürütülen çalışmalara jandarmaya ait keşif uçağı, emniyete ait insansız hava araçları (İHA), dronlar ile profesyonel dağcılardan oluşan ekipler de destek verdi. Çalışmalarda toplam 52 personel, 11 araç, 3 iş makinesi, 1 jandarma keşif uçağı, 2 İHA ve 3 dron görev yaptı.

CANSIZ BEDEN TESPİT EDİLDİ

Olumsuz hava ile zorlu arazi şartlarına rağmen sürdürülen arama faaliyetleri kapsamında, kayboluşunun üzerinden 3 ay 20 gün geçmesinin ardından bir İHA tarafından elbise ve insan bedeni tespit edildi.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Bölgeye sevk edilen ekipler, yapılan incelemede cansız bedene ulaştı.

Cesedin bulunduğu noktadan alınarak Ağrı Dağı'ndan indirilmesi için çalışma başlatıldı.

DNA SONRASI NETLİK KAZANACAK

Bulunan cesedin kimliğinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla DNA incelemesi yapılacağı, test sonuçlarının ardından cesedin Sevim Yılmaz'a ait olup olmadığının netlik kazanacağı öğrenildi.