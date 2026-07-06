Ahmedinejad aylar sonra yeniden ortaya çıktı: Hamaney'in cenaze törenine katıldı

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İran siyasetinin tartışmalı isimlerinden eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, uzun süredir kamuoyundan uzak kaldığı dönemin ardından yeniden gündeme geldi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlayan saldırılarının ardından hakkında çeşitli iddialar ortaya atılan Ahmedinejad, İran'ın dini lideri Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze törenine katılarak aylar sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı.

CENAZE TÖRENİNDE HALKIN ARASINDA GÖRÜNTÜLENDİ

İran basınında yayımlanan görüntülerde Mahmud Ahmedinejad'ın, Ali Hamaney için Tahran'da düzenlenen cenaze yürüyüşüne korumalarıyla birlikte katıldığı görüldü.

Kalabalığın arasında yürüyen Ahmedinejad'ın törene katılımı, uzun süredir kamuoyunda görülmemesi nedeniyle dikkat çekti.

Ahmedinejad'ın mezarlık ziyaretine ilişkin video eski çıktı

HAKKINDA ÖLDÜĞÜ YÖNÜNDE İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTI

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından sosyal medya ve bazı platformlarda Ahmedinejad'ın saldırılarda hayatını kaybettiğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmişti.

Ancak bu iddialar resmi makamlar tarafından doğrulanmamıştı. Cenaze töreninde görüntülenmesiyle birlikte söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

AYLAR SONRA İLK KAMUOYU GÖRÜNTÜSÜ

Eski Cumhurbaşkanı'nın, savaşın başlamasının ardından kamuoyunda ilk kez görüntülenmesi İran kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Ahmedinejad'ın cenaze törenine katılımına ilişkin İranlı yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, yayımlanan görüntüler kısa sürede ülke basını ve sosyal medyada gündem oldu.