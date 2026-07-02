Mahkeme başkanıyla tartışan İmamoğlu, salondan çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında açılan davanın görülmesine devam edildi.

Duruşmada, savunmaların hangi sırayla alınacağına ilişkin yaşanan görüş ayrılığı, mahkeme salonunda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Mahkeme başkanının uyarılarının ardından yaşanan tartışma üzerine Ekrem İmamoğlu'nun, salondan çıkarılmasına karar verildi.

SAVUNMA SÜRESİ VE SIRASI TARTIŞMASI

Duruşmanın başlangıcında söz alan Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun'un avukatının savunmasına ayrılan süre üzerinden yaşanan tartışmaya değinerek davanın, kamuoyu açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Savunmaların sağlıklı şekilde tamamlanabilmesi için mevcut takvimin yeterli olmayacağını savunan İmamoğlu, dosyada yer alan bazı sanıkların savunmalarının henüz tamamlanmadığını belirterek özellikle kendi savunmasını, diğer sanıkların beyanlarının ardından yapmak istediğini ifade etti.

İmamoğlu, mevcut program dikkate alındığında 9 Temmuz tarihine kadar tüm savunmaların tamamlanmasının mümkün görünmediğini dile getirdi.

MAHKEME: "9 TEMMUZ'A KADAR TAMAMLAYACAĞIZ"

Mahkeme başkanı ise heyetin değerlendirme yaptığını belirterek, sorgu sırasında değişiklik yapılmayacağını ve daha önce belirlenen takvimin uygulanacağını söyledi.

Mahkeme başkanı, savunmaların planlanan sırayla alınacağını, tamamlanamayan bölümlerin ise ikinci celseye bırakılacağını ifade ederek yargılamanın, 9 Temmuz'a kadar planlandığı şekilde ilerleyeceğini kaydetti.

SAVUNMA SIRASI KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Mahkeme başkanının açıklamalarının ardından yeniden söz alan Ekrem İmamoğlu, iddianamede "örgüt lideri" olarak tanımlandığını hatırlatarak, daha önce de kabul edildiğini söylediği uygulama doğrultusunda diğer sanıkların savunmalarının tamamlanmasının ardından kendi savunmasını yapmasının usule daha uygun olacağını savundu.

Mahkeme başkanı ise eylem sayısı bakımından savunma sıralamasının, mevcut plan doğrultusunda sürdürüleceğini ifade etti.

TARTIŞMA SONRASI İMAMOĞLU, SALONDAN ÇIKARILDI

Taraflar arasında savunma sıralamasına ilişkin karşılıklı konuşmaların devam etmesi üzerine duruşma salonunda gerginlik yaşandı.

Mahkeme başkanı, tartışmanın uzaması üzerine Ekrem İmamoğlu'nu uyararak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 203. maddesini uyguladığını açıkladı ve duruşma düzeninin sağlanması amacıyla İmamoğlu'nun salondan çıkarılmasına karar verdi.

Kararın ardından güvenlik görevlileri gerekli işlemleri gerçekleştirirken mahkeme heyeti, duruşmaya ara verdi.

İDDİANAMEDE ÇOK SAYIDA SUÇLAMA YER ALIYOR

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve 11 Kasım 2025 tarihinde tamamlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, Ekrem İmamoğlu hakkında çok sayıda suç isnadı bulunuyor.

İddianamede; İmamoğlu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "suç gelirlerinin aklanması", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", "kişisel verilerin kaydedilmesi", "kişisel verileri ele geçirme ve yayma", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve çeşitli kanunlara muhalefet suçlarını işlediği iddia edilirken, 142 ayrı eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

İLK DURUŞMADAN BU YANA 51 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, önceki celselerde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları, belediye iştiraklerinde görev yapan isimler, reklam sektörü temsilcileri ve iş insanlarının da bulunduğu toplam 51 sanığın tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen sanıkların, adli kontrol hükümleri kapsamında yargılamalarının sürdüğü öğrenildi.