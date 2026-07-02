Osimhen, Drogba’yı arayıp Chelsea'deki gol sayısını teyit ettirdi

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren ve üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da Victor Osimhen, bir programa katıldı.

Osimhen, burada kendisine yöneltilen soru sonrasında bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba'yı aradı.

OSIMHEN'E DROGBA SORUSU

Ünlü sunucu Frank Edoho’nun programına katılan Victor Osimhen'e, "Didier Drogba, Chelsea'de kaç gol attı?" sorusu soruldu.

Nijeryalı yıldız oyuncu Osimhen, emin olamayınca telefonu eline aldı ve doğrudan efsane golcüyü aradı.

TEYİT İÇİN ARADI

Görüşme sırasında Osimhen, Drogba’ya "Abi, Chelsea’de kaç gol attın? 164 demiştim, doğru mu?" diye sordu. Drogba da onayladı ve eğlenceli anlar yaşandı.

Frank Edoho da araya girip, Nijeryalıların Drogba’ya olan sevgisini ve saygısını iletti.