Bir yıldır cezaevinde olan Tunç Soyer, son halini paylaştı

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İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Temmuz 2025'te İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden taşeron şirketler eliyle yürütüldüğü iddia edilen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Soruşturmada, kentsel dönüşüm projelerinde kooperatifçilik modeliyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddiaları gündeme geldi.

YENİDEN TUTUKLANDI

Operasyonda aralarında Soyer'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli tutuklandı.

Ocak ayındaki duruşmada mahkeme, Soyer'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Ancak İzmir İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ndeki 'zimmet' iddialarına yönelik ayrı bir soruşturma kapsamında, ikinci bir tutuklama kararı çıktı.

TUTUKLULUĞUNUN ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇTİ

Bu nedenle Soyer'in tutukluğu devam etti.

Soyer, 1 Temmuz 2025 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanmasının üzerinden tam bir yıl geçtiğini, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Tunç Soyer yeniden tutuklandı

PAYLAŞIMINA 'KAVUŞACAĞIZ' NOTUNU DÜŞTÜ

Soyer, '365 Gün' başlığıyla paylaştığı iletide şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yıl 1 Temmuz’da gözaltına alınıp tutuklandım. Tam 1 yıldır tutsağım. Bu süre içerisinde Dünya, Güneş'in etrafında dönüşünü tamamladı. Biliyorum Dünya'yı, Güneş'i yine hep birlikte kucaklamamıza az kaldı… Kavuşacağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hasretle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın."

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SON HALİNİ PAYLAŞTI

Soyer, paylaşıma cezaevinden çekilmiş bir fotoğrafını da ekledi.

Soyer'in 1 yıllık tutukluluk süreci ardından fotoğraf karesine yansıyan son hali dikkat çekti.