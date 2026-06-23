Aile Danışmanı Fatma Taş, Ensonhaber'de: Prenses erkekler artıyor

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Birbirinden uzman isimleri YouTube üzerinden ağırlayan Ensonhaber, güncel konulara ışık tutuyor.

Ensonhaber YouTube kanalı bu kez, Aile Danışmanı ve eğitimci Fatma Taş'ı konuk etti.

Fatma Taş, günümüzde çok yaygın kullanılan "prenses erkek" kavramından bahsetti.

Taş, herkesin ilgisini çeken konuya dair şöyle dedi;

"BİZİM DÖNEMİMİZDE KALIPLAR VARDI VE SERTTİ"

"Şimdi şöyle bizim jenerasyon noktasında bizlerin aldığı eğitimlerle, öğrendiğimiz tabularla, bilgi akışına baktığımızda gerçekten kalıplarımız çok vardı ve sertti. Belki bugüne göre baktığımızda ama o dönem için bize göre çok güzeldi ve çok değerler noktası da yüksekti.

"O DÖNEM ÖZ SAYGI VARDI"

Öz saygı vardı. Kişilere kimlik saygısı, cinsiyet saygısı, kadın erkek rol modelindeki öz saygı.

Ama bunun yanında da çizgileri bazen kırmızı, bazen beyaz çizgilerle yürüdüğümüz bir alandı.

"DEĞİŞİM BAŞLADI, YETİŞEMİYORUZ"

Öyle bir değişim başladı ki, öyle hızlı ilerliyoruz ki bu teknolojinin hızını mı biz yetişemiyoruz? Gençler mi olayın içinde hemen kavradı?

Burası biraz tartışılır ama gençler gerçekten hani yeni sistemde Z kuşağından bugüne 1991'lerde başlayan 90'larda başlayan şöyle bir akışa bakarsak çocuklar daha large, daha rahat daha dinamik kendine göre güçlü görünüyor.

"BEKLENTİLERİ SEVİLMEK"

Fakat beklentilere genel olarak baktığımızda hep böyle sevinmek, dokunulmak, isteklerinin önüne gelmesi, hep sevgi ihtiyacını karşıdan beklemek ya da sevgiyi ne kadar verebildiğinin farkında bile değil.

"ANNESİNİN VERDİĞİ O İLGİYİ HERKESTEN BEKLİYOR"

Kendine projeksiyon tutamadığı için o açlığı, kendi içinde bir açlık oluşturuyor. Annesinin verdiği o ilgi, alaka, dokuyu herkesten bekliyor. Çevresel olarak bekliyor."