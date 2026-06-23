Danla Bilic'ten kötü haber: Apar topar ameliyata alındı
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, acil ameliyata alındığı haberini takipçileriyle paylaştı. Bilic, ameliyat nedenini henüz açıklamadı.
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Açıklamaları ve estetikleriyle sık sık gündeme gelen influencer Danla Bilic, geçtiğimiz aylarda dolgularını eritmek amacıyla birkaç operasyon geçirmişti.
Ardından sağlığına kavuşan Bilic, "sakın yaptırmayın" diye de uyarıda bulunmuştu.
Fenomen isim, bugün ameliyata alındığını duyurdu.
Apar topar hastaneye giden Danla Bilic, hasta yatağından haber verdi.
Bilic'in ameliyat nedeni ise henüz netlik kazanmadı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi