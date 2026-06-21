AK Gençlik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutladı

AK Parti Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Babalar Günü'nü kutladı.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş'in sosyal medya hesabından "Biz babadan böyle gördük" başlığıyla paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın farklı etkinliklerden video ve fotoğraflarına yer verildi.

Video başlangıcında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasetteki yoğunluğunu anlattığı ve sosyal medyada çok bilinen videosu olan kızı Esra Erdoğan ile arasında geçen anı yer aldı.

"ERDOĞAN BABA"

Erdoğan'ın ağzından "Bir gece yatak odamızın kapısına ufak bir pusula, büyük kızım Esra asmış, 'Babacığım bir geceni de bize ayır'. " cümlelerinin ardından Erdoğan'ın farklı görüntülerine yer verildi.

Bir mitingde vatandaşların "Erdoğan baba" tezahüratlarının bulunduğu videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kocaeli'de düzenlenen Gençlik Şöleni'ndeki anları ve Ayasofya Camii'nde Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar da yer aldı.

Videonun arka fonunda da Müslüm Gürses'in seslendirdiği Biz Babadan Böyle Gördük parçası yer aldı.