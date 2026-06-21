Avrupa'da sıcaklıklar önümüzdeki günlerde daha da artacak

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Batı'da krizler bitmek bilmiyor.

Ancak yaşanan son kriz siyasi değil.

Avrupa'da sıcak hava dalgası nedeniyle Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, İspanya ve İtalya adeta kavruluyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ARTMASI BEKLENİYOR

Hava tahmin verilerine göre Avrupa’nın birçok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yapılan tahminler mevcut sıcaklıkların artarak devam edeceği yönünde.

ÜÇ ÜLKEDE 40 DERECENİN ÜSTÜ GÖRÜLECEK

İspanya, Portekiz ve Fransa'da sıcaklıkların 40 derecenin; İtalya, Almanya, İsviçre ve Balkanlar'da ise 35 derecenin üzerine çıkması öngörülüyor.

Avrupa genelindeki sıcak hava dalgasının 21-30 Haziran tarihlerinde etkisini artırması bekleniyor.

YENİ TEDBİRLER ALINDI

Aşırı sıcaklar nedeniyle özellikle Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya’da farklı tedbirler uygulanmaya başlandı.

Bu kapsamda Fransa'da bazı bölgelerdeki açık hava etkinliklerinde alkol tüketimi yasaklandı.

Paris yönetimi ayrıca vatandaşların serinleyebilmesi amacıyla kentteki parkların 24 saat açık tutulmasına karar verdi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ UYARISI

Bilim insanları, iklim değişikliğinin Avrupa’daki sıcak hava dalgalarını daha sık ve daha şiddetli hale getirdiğini belirtiyor.

Uzmanlara göre aşırı sıcaklar, sağlık sistemleri üzerinde baskı oluşturuyor.

EKONOMİYİ DE KÖTÜ YÖNDE ETKİLİYOR

Ayrıca yüksek sıcaklıkların ekonomik faaliyetleri de olumsuz etkileyebileceği ifade ediliyor.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Emmanuel Moulin, sıcak hava dalgalarının verimlilik kayıpları ve enerji tüketimindeki artış nedeniyle ekonomik etkiler yaratabileceğini söyledi.

Ancak orta vadede aşırı sıcakların ekonomik faaliyet üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.