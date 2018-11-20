AK Parti, ilk belediye aday listesini yayınlayacak

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerine doğru hızla ilerliyor. Partiler hazırlıklarına hemen hemen bir aydır devam ederken, parti içinde adayların belirlenebilmesi adına temayül yoklamaları yapılıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de yürütülen çalışmalara ilişkin detayları, partisinin grup toplantısı çıkışında açıkladı.
"CUMARTESİ AÇIKLANABİLİR"
Başkan Erdoğan, yerel seçimlere ilişkin yürüttükleri çalışmalarla ilgili "Cumartesi günü adayların bir kısmı açıklanabilir." dedi.
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları, büyükşehirlerin de başkan adaylarının açıklanabileceği yönünde yorumlara neden oldu.