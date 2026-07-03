AK Parti'de 4 kente yeni il başkanı atandı

3 Haziran'da AK Parti tarafından yapılan açıklamada Adana, Diyarbakır, Giresun ve Siirt il başkanlıklarında görev değişimine gidildiği duyurulmuştu.

Yapılan duyuruda, "AK Parti, sadece bir siyasi parti değil. Dünya mazlumlarına umut olacak medeniyet yürüyüşümüzün temsilcisidir. Teşkilat çalışmalarımızı bu şuurla ve kendi içimizdeki değişim süreçlerini bu yüksek sorumlulukla yürütmekteyiz. Emek ve gayretleriyle mücadelemize eşsiz katkılar sağlayarak görevlerini devreden değerli il başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Hedefimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedeflerini başarmaktır. Durmak yok, yola devam." ifadelerine yer verilmişti.

YENİ İSİMLER BELLİ OLDU

Açıklamanın üzerinden geçen bir ayın ardından 4 kent için AK Parti'nin atadığı isimler netlik kazandı.

Buna göre Adana'ya Mustafa Özkan, Diyarbakır'a Hamit Sümer, Giresun'a Hüseyin Alkan ve Siirt'e Abdulhekim Gider il başkanı olarak görevlendirildi.