SUNGUR tam isabetle hedefini imha etti

Savunma sanayisinin önemli projelerinden biri olan SUNGUR Hava Savunma Sistemi, icra edilen son atış testinde hedefi başarıyla imha etti.

Gelişmeyi 3 Temmuz 2026’da duyuran Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Gök Vatan’da kesin hâkimiyet, sahada mutlak başarı” ifadelerini kullanarak sistemin katmanlı hava savunma mimarisindeki önemine dikkat çekti.

ESNEK KULLANIM ALANINA SAHİP

ROKETSAN tarafından geliştirilen SUNGUR, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli ya da sabit birliklerin kısa menzilli hava savunmasında görev yapacak şekilde tasarlandı. Sistem, farklı platformlara entegre edilebilecek esnek yapısıyla öne çıkıyor.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINA DA ENTEGRE OLACAK

Halihazırda BMC Vuran platformu üzerinde elektro-optik/kızılötesi sistemle birlikte dört füze taşıyan SUNGUR’un, tek er tarafından kullanılabilen konfigürasyonu da bulunuyor.

Kara konuşlu kullanımın yanı sıra Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı platformlarına entegrasyon çalışmaları da sürüyor.

8,5 kilometre menzile sahip hava savunma füzesi, sistemi benzerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Görüntüleyici Kızılötesi Arayıcı Başlık (IIR) teknolojisiyle donatılan füze, hedefe yüksek hassasiyetle angaje olurken, kısmi delici titanyum parçacıklı harp başlığı sayesinde hava hedeflerine karşı daha yüksek etki sağlıyor.

Ayrıca uzun menzilde etkinlik sunan sevk sistemi ve gelişmiş nişangâh altyapısı da füzenin vuruş kabiliyetini artırıyor.