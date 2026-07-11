Ankara'da depoda yangın

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Macun Mahallesi’nde bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede yoğun duman oluşmasına neden oldu.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Depoda devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürerken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yangının çıkış nedeni ve meydana gelen zararın belirlenmesi için çalışmaların yangın sonrası başlatılacağı öğrenildi.