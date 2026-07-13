Akaryakıt fiyatlarına zam var mı

ABD-İran arasındaki saldırılar yeniden başladı.

ABD'nin İran'a saldırıları ve İran'ın "Hürmüz Boğazı'nı" kapatma tehdidi sonrası, petrol fiyatları yükseldi.

WTI ham petrol fiyatları, haftaya varil başına 74 doların, Brent petrol ise 79 doların üzerine çıkarak yaklaşık yüzde 4 oranında yükseldi ve iki günlük düşüş serisini sonlandırdı.

AKARYAKITTA TABELA DEĞİŞEBİLİR

Tahran, Hürmüz Boğazı'nın "bir sonraki duyuruya kadar" kapalı kalacağını açıkladı ancak bu iddia, ABD tarafından reddedildi.

Petrol fiyatlarındaki hızlı artış, benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıyabilir.

HÜRMÜZ BİLMECESİ

ABD Başkanı Donald Trump boğazın ticari trafiğe açık olduğunu belirtirken; Tahran yönetimi, kuralları ihlal ettiği öne sürülen bir geminin vurulmasının ardından boğazın kapatıldığını açıkladı.

YENİ GÜNCELLEMELER YAPILABİLİR

Petrol ve doların yükselişi nedeniyle fiyatlara yeni güncellemeler yapılabilir.

ALTINDA DA SERT DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününde sert düşüş kaydetti.

Uluslararası piyasalarda spot altının ons fiyatı, gün içinde yaklaşık yüzde 1.5 değer kaybederek 4 bin 56 dolar seviyesine kadar geriledi.

Böylece ons altın, son dönemdeki yükselişinin ardından yeniden satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.