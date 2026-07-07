Motorin fiyatlarına bir zam daha geliyor

Enerji piyasalarında dalgalanmalar sürüyor...

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme ve yükselişler, akaryakıt pompalarındaki fiyat listelerini de değiştiriyor.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 76 kuruş artış yapılması bekleniyor.

Bugünkü 1 lira 31 kuruşluk zammın ardından beklenen 76 kuruşluk artışın da pompaya yansıması halinde, motorinde iki günlük toplam zam 2 lira 7 kuruşa çıkacak.

MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Motorinin litresi İstanbul'da 66,78 liraya, Ankara'da 67,85 liraya, İzmir'de 68,12 liraya, doğu illerinde ise 69,58 liraya çıkması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 62,87 lira

Motorin: 66,02 lira

LPG: 31,19 lira

ANKARA

Benzin: 63,82 lira

Motorin: 67,09 lira

LPG: 31,19 lira

İZMİR

Benzin: 64,06 lira

Motorin: 67,36 lira

LPG: 30,99 lira

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

28 Şubat 2026'da başlayan savaşla birlikte petrol fiyatları ani yükseliş gösterdi.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyordu.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken, enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.