Akaryakıtta tabela yine değişecek

Akaryakıtta tabela bir kez daha değişecek.

ABD-İran savaşı sonrası akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor.

2 Haziran Salı günü itibariyle benzinde 5,50 lira, motorinde 7,25 lira indirim gerçekleşti.

Ancak yürürlükte bulunan eşel mobil sistemi nedeniyle söz konusu indirimlerin tamamı pompa fiyatlarına yansımadı.

Pompa fiyatları benzinde 1,38 lira, motorinde 1,81 lira geriledi.

Ancak araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi.

ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki volatilite nedeniyle akaryakıt litre fiyatlarına artış yapılacak.

Motorine 3,93 lira, benzine ise 1,88 lira zam gelmesi bekleniyor.

EŞEL MOBİL DEVREDE

Eşel mobil sistemi nedeniyle pompaya yansıyacak fiyat motorinde 98 kuruş, benzinde ise 47 kuruş olacak.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR OLACAK

Böylece İstanbul'da benzin 63,39 liraya, Ankara'da 64,36 liraya, İzmir'de 64,64 liraya, doğu illerinde ise 66,01 liraya yükselecek.

Motorinin İstanbul'da 66,25 liraya, Ankara'da 67,37 liraya, İzmir'de 67,64 liraya, doğu illerinde ise 69,12 liraya yükselmesi bekleniyor.

TÜRKİYE EŞEL MOBİL SİSTEMİNE GEÇTİ

Petrol fiyatlarındaki yükselişin akaryakıt pompalarına zam olarak yansımasının önüne geçmek için hükümet, eşel mobil sistemini devreye aldı ve akaryakıttaki Özel Tüketim Vergisi tutarı kadar oranda gelecek zamlar devre dışı bırakıldı.

Yapılacak zammın sadece yüzde 25'i zam olarak pompaya yansırken yüzde 75'i ÖTV'den karşılandı.

Benzinde eşel mobil devam ederken motorinde ise ÖTV limiti bittiği için gelen zamlar aynen satış rakamlarına yansıyor.

Eşel mobil sistemiyle birlikte dezenflasyon süreci desteklenirken enflasyon tarafında güçlü yükselişin önüne geçildi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.