Akdeniz'de zamanla yarış: Türk gemisi 142 göçmeni kurtardı

Akdeniz’de bir kez daha insanlık dramı yaşandı. Açık denizde aşırı yüklü botlarla hayatta kalma mücadelesi veren düzensiz göçmenler, Türk denizcilerin dikkati sayesinde facianın eşiğinden döndü. Türk bayraklı M/V INCE ISTANBUL gemisinin gerçekleştirdiği kurtarma operasyonu, hem denizcilik disiplinini hem de insani sorumluluğu ortaya koydu.

TÜRK GEMİSİNDEN KRİTİK KURTARMA OPERASYONU

M/V INCE ISTANBUL, Doğu Akdeniz’de seyri sırasında denizde sürüklenen göçmen botlarını fark ederek harekete geçti. Kaptan Yakup Aslan yönetimindeki gemi, Deniz Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin koordinasyonunda operasyon başlattı.

İlk aşamada açık denizde bulunan 3 farklı bottaki toplam 97 göçmen güvenli şekilde gemiye alındı.

YENİ İHBARLA DÖRDÜNCÜ BOTA ULAŞILDI

Kurtarma çalışmaları sürerken Olympia Radio tarafından yeni bir ihbar daha yapıldı. Bunun üzerine rotasını değiştirerek belirtilen koordinata yönelen gemi, denizde sürüklenen dördüncü bottaki 45 kişiyi de kurtardı.

Böylece operasyon kapsamında kurtarılan göçmen sayısı 142’ye yükseldi.

KADIN VE ÇOCUKLARIN DURUMU DİKKAT ÇEKTİ

Botlarda bulunan göçmenlerin arasında çok sayıda kadın ve çocuğun yer aldığı öğrenildi. Uzun süre denizde kaldıkları belirtilen göçmenlerin susuzluk ve yorgunluk nedeniyle bitkin düştüğü ifade edildi.

Gemide bulunan personel tarafından ilk sağlık kontrolleri yapılırken, göçmenlere su, yiyecek, can yeleği ve ilk yardım desteği sağlandı.

GİRİT’E GÖTÜRÜLDÜLER

Kurtarılan göçmenler daha sonra tahliye işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Girit Adası’ndaki Agia Galini Limanı’na ulaştırılarak Yunan makamlarına teslim edildi.

“İNSANİ SORUMLULUK” VURGUSU

Operasyon boyunca Türk mürettebatın sergilediği soğukkanlı ve profesyonel müdahale dikkat çekti. Açık denizde aşırı yük taşıyan botların gemi bordasına yanaştığı anlar ise yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Gerçekleştirilen kurtarma operasyonu, Türk denizciliğinin uluslararası sulardaki insani sorumluluk anlayışının son örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

UMUT YOLCULUĞU FACİAYA DÖNÜŞÜYORDU

Göçmenlerin, daha iyi yaşam koşulları umuduyla Afrika ülkelerinden Avrupa’ya ulaşmak amacıyla yola çıktıkları öğrenildi. Yetkililer, düzensiz göç rotalarında yaşanan can kayıplarına dikkat çekerek deniz yolculuklarının büyük risk taşıdığı uyarısında bulundu.