Akıllı telefonlara zam gelebilir: Yeni düzenleme 10 Ağustos'ta yürürlüğe girecek

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Ticaret Bakanlığı, ithal akıllı telefon gümrük işlemlerinde esas alınan gözetim kıymeti sınırında önemli bir artışa gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle birlikte daha önce 200 dolar olan bu referans sınır, 250 dolara çıkarıldı.

YENİ DÜZENLEME AĞUSTOS AYINDA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

11 Temmuz 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ, yayım tarihinden 30 gün sonra resmi olarak uygulanmaya başlanacak.

Buna göre akıllı telefon ithalatında geçerli olacak yeni kıymet uygulaması, 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerlilik kazanacak.

TELEFON MALİYETLERİ VE FİYATLARI ARTACAK

Sektör temsilcileri, gözetim kıymetinde yapılan 50 dolarlık bu artışın, önümüzdeki dönemde perakende satış fiyatlarına zam olarak yansıyacağını öngörüyor.

Ancak, bu maliyet artışından yalnızca ucuz akıllı telefonlar etkilenecek.

Döviz kurundaki dalgalanmaların da etkisiyle, uygun fiyatlı telefonlara erişimin daha da zorlaşabileceği söyleniyor..

Düzenlemenin temel amacı ise ithalatta düşük bedelli fatura düzenlenmesi yoluyla oluşabilecek vergi kayıplarını önlemek.

Yetkililer, gözetim kıymetindeki artışın kayıt dışı uygulamaların azaltılmasına katkı sağlayacağını ve Türkiye'de üretim gerçekleştiren firmaların rekabet gücünü artacağını öngörüyor.

Uzmanlar, yeni düzenlemenin ithalatçı firmaların maliyet hesaplarını yeniden şekillendireceğini belirtirken, yerli üretim yapan markaların pazardaki konumunu güçlendirebileceğine dikkat çekiyor.

GÖZETİM KIYMETİ SINIRI NEDİR

Gözetim kıymeti sınırı, devletin ithal edilen ürünler için belirlediği asgari (en düşük) birim fiyatı ifade eder.

Bu sınırın amacı, yerli üreticiyi haksız rekabetten korumak ve ucuz faturalarla vergi kaybını önlemektir.

İthal edilen malın faturası bu sınırın altında kalırsa, gümrükte vergi ödemek için malın değeri bu sınıra tamamlanır.

Örneğin, bir telefonun yurt dışı çıkış fiyatı örneğin 150 dolar bile olsa, gümrükte vergi hesaplanırken bu fiyat 250 dolar kabul edilir.

Aradaki 100 dolarlık fark üzerinden de Gümrük Vergisi, ÖTV, KDV ve TRT bandrolü gibi tüm vergiler sırasıyla eklenir.

Bu sistem, ülkeye kalitesiz ve çok ucuz malların girerek yerli üreticiyi zor durumda bırakmasını engeller.